Brief van burgemeester Loes van der Meijs aan de inwoners van Doesburg

Beste Doesburgers,

Nadat deze week de consequenties van het Coronavirus voor iedereen iedere dag of zelfs elk uur steeds dichterbij kwamen, wil ik graag wat woorden tot de Doesburgers richten: Het is een lastige, moeilijke en misschien zelfs angstige tijd voor iedereen. Waar het Coranavirus eerst letterlijk en figuurlijk ver van ons bed was, raakt het ons nu allemaal. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dit virus de kop in te drukken en verdere besmettingen te voorkomen.

De eerste verantwoordelijkheden werden ook in Doesburg gelukkig direct genomen. Ik ben er trots op om te zien dat dit met zoveel begrip en verantwoordelijkheid werd opgepakt. Feestjes werden afgezegd, samenkomsten uitgesteld en de organisatoren van evenementen pakten direct de handschoen op en zochten contact over het doorgaan van een kaartverkoop of annulering van een evenement op langere termijn.

Vanmiddag (zondag 15 maart, red.) werd duidelijk dat we er daar niet mee zijn. We moeten weer een aantal stappen gaan zetten. Ingrijpende stappen. Vanaf vandaag 18.00 uur gaan de kinderopvangorganisaties, scholen, horecagelegenheden, sportfaciliteiten ook allemaal dicht tot in ieder geval 6 april. Ongekende maatregelen die niet genomen worden als dit niet strikt noodzakelijk is.

Hoe zwaar en ingrijpend dit organisatorisch of economisch ook voor u is. Ik vraag u dringend uw verantwoordelijkheid voor u en onze veiligheid hierin te nemen. Samen kunnen wij dit virus hopelijk het hoofd bieden.

Gezondheid is ons grootste goed. Doesburg kenmerkt zich door een betrokken gemeenschap van mensen die iets bij willen dragen. Dat kunnen we nu. Door de maatregelen strikt te volgen zorgen wij ervoor dat voorkomen kan worden dat mensen in onze nabije omgeving ziek worden. Ook Pagina 2 van 2 vraag ik u na te denken over wat u kunt doen, zodat mensen in de zorg en andere nu zo belangrijke sectoren hun werk te kunnen blijven doen. In Doesburg zorgen wij voor elkaar! Daar ben ik als burgemeester ontzettend trots op.

Ik wens u allemaal heel veel sterkte bij de moeilijke beslissingen en keuzes die u nu misschien moet maken. Houd u aan de voorschriften: De scholen, kinderopvang en horeca sluiten hun deuren tot in ieder geval 6 april. Ga niet hamsteren en lieve Doesburgers, let een beetje op elkaar.

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van Doesburg

Loes van der Meijs – Van de Laar | Burgemeester