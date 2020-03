Brandweer spreekt bij OVOV

BRUMMEN – Dinsdag 3 Maart was de Vrijwillige Brandweer te gast bij de Onafhankelijke Vrouwenvereniging Oeken-Voorstonden (OVOV), die bijeenkwam in de zaal van Tolzicht in Brummen. Brandweerman Gemmink kwam met twee medewerkers en gaf een uitstekende uitleg over hoe alles werkt bij de brandweer in de gemeente, regio en landelijk. Ook werd door de heer Assié een presentatie met foto’s gegeven over wat er allemaal is gebeurd tijdens de grote brand op het marktplein in Brummen. Tot slot werd de aanwezigen uitgelegd hoe zij thuis een brand zo goed mogelijk kunnen voorkomen.

De bijeenkomst van dinsdag 7 april gaat niet door.