Brandweer redt persoon uit IJssel bij Dieren

DIEREN – De brandweer heeft maandagochtend 16 maarteen persoon uit de IJssel aan het veer aan Dieren gered. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Rond 8.05 uur kwam de melding bij de hulpdiensten binnen. De omgeving werd tijdelijk afgesloten.

De persoon stond op de grens van de stroming in de uiterwaarden en is uiteindelijk door twee brandweermannen vastgepakt en naar de kant gebracht. Het ambulance personeel ontfermde zich vervolgens over het slachtoffer. Het is niet bekend waarom de persoon in het water stond.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink