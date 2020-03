Boeken aan huis bezorgd

DOESBURG – Bibliotheek West-Achterhoek, waar ook de vestiging in Doesburg onder valt, is weliswaar gesloten, maar toch zijn er nog volop boeken te lezen. E-books en luisterboeken zijn online te downloaden. Daarnaast is er de service Boek aan Huis, waarbij boeken thuis worden bezorgd.

Wie gebruik wil maken van Boek aan Huis, kan een mail sturen naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl met daarin naam, adres en lidmaatschapsnummer, of tussen 10.00 en 16.00 uur bellen met tel. 0314-333445. Belangstellenden kunnen aangeven welk genre boeken zij graag lezen en of er jeugdboeken bij horen, en zo ja van welke leeftijd. op basis van deze informatie zoeken de medewerkers boeken huis, die contactloos thuis worden bezorgd. Per huishouden kunnen maximaal zeven boeken worden geleend.

Op dit moment denkt de bibliotheek dan eens per maand langs te kunnen komen, afhankelijk van het aantal aanvragen. Dit geldt ook zolang het langsbrengen van boeken toegestaan is in verband met overheids-richtlijnen en zo lang voldoende medewerkers en vrijwilligers kunnen worden ingezet zonder dat zij onverantwoorde risico’s lopen.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl