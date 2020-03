Bibliotheken tijdelijk dicht

BRUMMEN / EERBEEK – In navolging van het advies van de overheid, gaan de bibliotheken in Brummen en Eerbeek de komende weken dicht. Alle activiteiten zijn afgelast tot en met 6 april. Niet alleen activiteiten die door de bibliotheek zelf zijn georganiseerd, ook de activiteiten van externe partijen gaan niet door. Dit betekent dat ook cursussen, workshops en lezingen zijn afgelast.

De uitleentermijn van materialen wordt tijdelijk verlengd naar zes weken. Online blijft de dienstverlening van de bibliotheek gewoon beschikbaar. Het lenen van luisterboeken of e-books kan via de website zoals altijd. Voor vragen zijn de bibliotheken tijdens openingstijden bereikbaar: Bibliotheek Brummen: tel. 0575 – 561867 en Bibliotheek Eerbeek: tel. 0313 – 651805.