Bevrijdingsrit Veluwezoom uitgesteld naar 29 augustus

REGIO – De organisatoren van Keep Them Rolling hebben geconcludeerd dat de bevrijdingsrit door de dorpen van de gemeente Rheden, Rozendaal en Doesburg, die gepand stond voor zaterdag 18 april, niet door kan gaan. Verwacht wordt dat de maatregelen rond het coronavirus dan nog niet zijn opgeheven. Er is direct een nieuwe datum gevonden: op zaterdag 29 augustus gaat de rit als het even kan alsnog door.

“Nu ons duidelijk is geworden dat het rijden van onze bevrijdingsrit op 18 april door het heersende coronavirus onmogelijk is, hoewel de huidige maatregelen momenteel tot 6 april duren, hebben we besloten de rit af te gelasten. Heel vervelend en zonder meer een domper, al is de reden voor afgelasting volledig legitiem”, melden de liefhebbers van oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

Aanvankelijk was het de bedoeling om pas op 31 maart een beslissing over de rit te nemen, maar nadat het comité in Rheden op maandag 16 maart besloot af te haken met de plaatselijke activiteiten, kwam een en ander in een stroomversnelling. Overigens leefde de twijfel over haalbaarheid ook al bij alle andere betrokkenen, dus over de afgelasting was iedereen het uiteindelijk wel eens.

Het goede nieuws is, dat er een nieuwe datum is gevonden: zaterdag 29 augustus. Deze dag is gekozen door het feit dat in 1945 in dat weekend Koninginnedag werd gevierd, de eerste na de oorlog. In het hele land werden daarom erebogen opgericht, feesten georganiseerd en optochten gehouden vanwege de verjaardag – op 31 augustus – van de toenmalige vorstin Wilhelmina. De gekozen datum van 29 augustus refereert ook aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, want eind augustus 1945 capituleerde eindelijk ook Japan en eindigde daarmee eveneens de oorlog in Nederlands Indië. Bovendien en niet onbelangrijk, was die datum nog vrij op de activiteitenkalender van Keep Them Rolling.

Overigens staat nog niet vast of alle verschillende Oranjeverenigingen in de dorpen aan kunnen of zullen haken bij de rit van de ruim zestig historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarover volgt nader overleg. Velp voor Oranje heeft al aangegeven iets op deze dag te willen doen, maar weet nog niet hoe of wat. Ook de organisatie van de Markt op Steeg overweegt de markt, die op 18 april is afgelast, te verplaatsen naar 29 augustus.

De Bevrijdingsrit Veluwezoom wordt in ieder geval op 29 augustus op hun tocht vergezeld door de Starlight Sisters, de Band of 4 Brothers en een Schotse doedelzakband, die bij de doortochten in de dorpen zullen optreden. De Stichting Verkeersregelaars Rheden verzorgt het verkeerstechnische deel. Alles natuurlijk wel onder het voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden, want nog geen mens weet hoe en wanneer deze ongekende crisis afloopt en wat de gevolgen zijn.

De organisatie van de rit hecht er wel aan om nog in 2020 – het jaar van 75 jaar bevrijding – te rijden. Maar alleen als dat zoals gezegd mogelijk is.