Bevrijdingsfeest Rheden gaat niet door

RHEDEN – Het comité viering 75 jaar vrijheid in het dorp Rheden heeft tot haar spijt moeten besluiten om het bevrijdingsfeest van 18 april in het dorp Rheden af te gelasten. “Gelet op de actualiteit verwachten wij niet dat op 18 april de besmettingskans van het coronavirus achter de rug is. Ook kan het bevrijdingsfeest de weken en dagen vóór 18 april beïnvloed worden door besmetting en ziekte bij onze deelnemers waardoor de voorbereiding en deelneming onder spanning komen te staan en zelfs niet mogelijk zullen zijn”, meldt het comité. “De toespraak van premier Mark Rutte op TV op donderdag 16 maart heeft ons een laatste zetje gegeven.

Het comité acht het nu onverantwoord om zowel deelnemers als toeschouwers, van jong tot oud – op de dag van het bevrijdingsfeest op 18 april – bloot te stellen aan de besmettingskans van het coronavirus. De organisatie hoopt dat het feest op een ander moment kan worden gevierd.