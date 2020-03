Benefietvoorstelling Paul van Vliet voor Unicef naar oktober

VELP – Cabaretier en Unicef-ambassadeur Paul van Vliet zette in mei 2018 een punt achter een carrière van 60 jaar spelen in theaters. Toch stapt hij nog een keer het podium op. Nou zou Van Vliet in april naar Velp komen om voor Unicef een optreden te verzorgen in de Grote Kerk in Velp. In verband met de coronacrisis wordt dit bezoek verplaatst naar vrijdag 30 oktober.

Voor zijn optreden in de Grote Kerk te Velp maakte Van Vliet een speciaal programma waarin twee disciplines, het zingen en schrijven, worden samengebracht. Begeleid voor zijn vaste pianist Klaas van Dijk zingt hij bekende en minder bekende liedjes én vertelt hij enkele verhalen uit zijn boek Brieven aan God en andere mensen. De opbrengst van deze exclusieve voorstelling gaat, na aftrek van de kosten, naar het Paul van Vliet Fonds dat hij samen met Unicef heeft opgericht.

De laatste jaren werkte Paul van Vliet aan het boek Brieven aan God en andere mensen, een autobiografie van nooit verzonden brieven, persoonlijke brieven aan mensen in zijn directe omgeving. Een van de brieven in het boek schreef Paul van Vliet aan vriendin Audrey Hepburn. Zij woonde in de oorlogsjaren in Velp, bij haar grootvader baron Van Heemstra. Daar maakte ze de Hongerwinter mee en verschool ze zich met familie en buren in de kelder als er weer granaatbeschietingen waren of als er bommen vielen. De herinneringen aan die angstige periode en het feest van de Bevrijding, toen het Rode Kruis eten en warme dekens bracht, motiveerden haar later om Goodwill ambassadeur te worden van Unicef.

In 1992 werd Paul van Vliet door Audrey Hepburn geïnstalleerd als eerste Unicef ambassadeur van Nederland. Sindsdien heeft hij veel van zijn tijd en werkkracht ingezet voor het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Hij maakte een groot aantal reizen voor reportages van Unicef-projecten in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Zijn stem reserveert hij exclusief voor Unicef-commercials en andere audiovisuele producties. Hij houdt lezingen en spreekbeurten en vertegenwoordigt Unicef bij tal van gelegenheden. Paul van Vliet beschouwt Unicef naast zijn artistieke werk als de belangrijkste vervulling van zijn leven. Zijn persoonlijke credo is: “Unicef: voor alle kinderen, overal en altijd.”

Hij richtte het Paul van Vliet Fonds op, dat zich specifiek richt op onderwijs voor ieder kind. De middelen uit het fonds gaan naar onderwijsprogramma’s van Unicef.

Het Benefietoptreden van Paul van Vliet voor Unicef is ook ter ere van zijn vriendin Audrey Hepburn, die hier precies 75 jaar geleden waarschijnlijk feestend door de straten danste. Zoals gezegd stond het optreden oorspronkelijk gepland voor april en wordt dit nu verplaatst naar oktober. Reeds aangeschafte kaarten blijven geldig. De laatste kaarten zijn te reserveren via www.eenpassievoorboeken.nl Mocht de voorstelling in oktober onverhoopt niet doorgaan, dan worden de betalingen teruggestort. Tenzij men die betaling beschouwt als donatie voor Unicef, natuurlijk.

www.paulvanvliet.nl

www.unicef.nl