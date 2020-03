Beheer natuurgebied Steilhul in andere handen

LOENEN – Natuurmonumenten heeft onlangs het beheer van natuurgebied Steilhul bij Loenen overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Na jarenlang het gebied met zorg te hebben beheerd, is Natuurmonumenten ervan overtuigd dat Geldersch Landschap & Kasteelen als nieuwe beheerder het werk efficiënter kan uitvoeren en zo de natuur kan versterken.

De overdracht is het resultaat van een onderlinge kavelruil tussen Staatbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen en Natuurmonumenten met ondersteuning van de provincie Gelderland. Het doel van deze kavelruil is om met grotere beheerseenheden binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) efficiënter beheer te realiseren. Grote aaneengesloten gebieden zijn goed voor de natuur en efficiënter in beheer, omdat je dan makkelijker kunt plannen en beheren.

Steilhul is een natuurgebied van 40 hectare en bestaat voornamelijk uit naaldbos. Het gebied wordt vrijwel geheel omsloten door de uitgestrekte Loenermark dat bij Geldersch Landschap & Kasteelen in beheer is. Door de overdracht worden beide gebieden één geheel. Voor de planten en dieren die er leven verandert er niets. Voor hen waren Steilhul en de Loenermark al één gebied.

Bestaande afspraken, zoals over de trimbaan van Stichting Vrienden Loenense Bossen, blijven onveranderd en worden overgenomen door Geldersch Landschap & Kasteelen. Wat wel verandert is dat Geldersch Landschap & Kasteelen het nieuwe aanspreekpunt wordt en zorgt voor de uitvoering van de afspraken.

Recreanten blijven welkom om van de natuur in Steilhul te genieten. De huidige toegangsregels blijven gelden. Dat betekent vrij wandelen op wegen en paden. Honden zijn welkom, mits aangelijnd. Ook de zwerfkeienroute door het gebied blijft.