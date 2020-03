Anjerconcert Doesburg verzet

DOESBURG – Het geplande grote Anjerconcert op zaterdag 18 april in Sporthal De Beumerskamp zal worden verzet naar 26 september. Dit heeft het organiserend comité samen met defensie moeten beslissen door de onzekere situatie rond het Coronavirus. De verkochte kaarten kunnen worden bewaard voor het concert in september. Mensen die hun geld retour willen, kunnen terecht bij de verkooppunten Wereldwinkel en Boek & Buro.

Het Anjerconcert is in het kader van 75 jaar vrijheid gepland en zal in september nog binnen deze viering gaan vallen. De Fanfare Bereden Wapens uit vught brengt een uitvoering in de concertreeks Tour of Freedom in Concert. Van marsmuziek tot popmuziek, alle genres passeren de revue. Het orkest wordt ondersteund door de zangeressen van Les Chouettes en de muziek wordt ondersteund door passende beelden op een groot videoscherm.