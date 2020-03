Afval gedumpt in het bos

EERBEEK – Op zaterdag 14 maart werd rond 13.50 uur bij de politie gemeld dat er afval was gevonden in het bos aan de Imboschweg in Eerbeek. de melding dat men afval in het bos aan de Imboschweg had aangetroffen. Ook zouden er adresgegevens bij liggen. De politie heeft inderdaad op de opgegeven locatie afval aangetroffen. Aan de hand van de adre gegevens is de vermoedelijke dader opgespoord, verhoord en wordt er proces-verbaal opgemaakt.