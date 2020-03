Activiteiten 75-jaar bevrijding in Loenen afgeblazen

LOENEN – De organisatie van de viering van 75 jaar bevrijding in Loenen blaast alle geplande activiteiten af. Dat laten zij maandag 16 maart weten. Wel wordt gekeken of deze activiteiten later in het jaar alsnog kunnen plaatsvinden. “Gelukkig is vrijheid in Nederland nu tijdloos en kunnen we dit dus ook later vieren.”

Zo stond op 12 april een tocht gepland met schoolkinderen van de C. van Leeuwenschool uit Eerbeek naar Westervoort, als dank voor het adopteren van het Polar Bears Monument. Op 16 april zou een herdenking worden gehouden van de bevrijding van Eerbeek en Loenen, door het Reconnaissance Regiment van de Engelse 49th West Riding Polar Bear Infantry Division, met na afloop een bezoek aan de tentoonstelling 40 – 45 van Stichting Historie Loenen en een gezellig samenzijn.

Op 18 april zou bevrijdingsdag worden gevierd in Loenen, om te beginnen met een ontbijt voor leerlingen uit groepen 7 en 8 en een grote groep 80-plussers. Na afloop was voor de kinderen een tocht met Old Army Cars gepland door het dorp en het buitengebied gepland. Voor de middag had vv Loenermark een sporttoernooi gepland en ‘s avonds zou het feest zijn bij Spritshz en De Brink.

“Helaas kunnen deze activiteiten niet doorgaan, maar zoals eerder gezegd we gaan in Loenen niet bij de pakken neerzitten en zullen proberen of we het later in het jaar kunnen organiseren. Onze burgemeester, Ton Heerts, zou op 18 april aanwezig zijn. We hopen dat hij er eventueel in september bij kan zijn”, aldus de organsiatie. De organiserende groep bestaat uit Paul Sanders, Loenen Zonnedorp, Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen, Dorpscentrum de Brink, vv.De Loenermark, Spritshz, Spar Bonder, C. van Leeuwenschool in Eerbeek, De Bruisbeek, Stichting Historie Loenen, Basisscholen De Tweede Stee en De Poort