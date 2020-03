Aanrijding auto en vrachtauto op sluis

DIEREN – Op de Zutphensestraatweg N348 bij Dieren is dinsdag 17 maart aan het einde van middag een auto op zijn zij gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is een tijdlang volledig afgesloten.

De aanrijding vond even voor 18.00 uur plaats op de sluis in de richting van Spankeren. Vermoedelijk gebeurde de botsing toen de bestuurster van de auto probeerde in te voegen voor de vrachtwagen. De vrouw is met behulp van het ambulancepersoneel uit haar auto gehaald en behandeld in de ambulance.

De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink