Aan de slag met kleding als start van een beter leven

VELP -Van broeken tot gordijnen en van overhemden tot jurkjes, inmiddels zijn er 5000 kledingstukken door de handen gegaan van de deelnemers van het project Doorslag 2 in Velp. Met dit project wil de gemeente Rheden mensen die langdurig gebruik maken van een uitkering werk-fit maken en wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het verkleinen van de afvalberg.

“Het project komt eigenlijk voort uit de vraag van wethouder Ronald Haverkamp”, vertelt Roland Twilt. Hij is projectleider van de projecten Doorslag 1 en Doorslag 2. Bij Doorslag 1 repareren voornamelijk mannen fietsen vanuit het Duynhuis in Dieren. Deze fietsen komen ten goede aan andere mensen die van een uitkering moeten rondkomen. “De wethouder vroeg of we geen project konden bedenken dat aantrekkelijk was voor vrouwen met een uitkering. Uit die vraag is Doorslag 2 ontstaan.”

Stoffen tasjes

In mei van 2019 ging het project van start in een lokaal van de voormalige Van Voorthuijsenschool in Velp. Onder leiding van projectmedewerker Jenny gingen de vrouwen aan de slag met afgekeurde kleding van de Kledingbank in Dieren. Een deel van de kleding die bij de Kledingbank wordt ingeleverd is niet geschikt om direct in de winkel van De Kledingbank te hangen. Het is kapot, vies of verkreukeld. De dames en 1 heer van Doorslag 2 zoeken de kleding uit, wassen, strijken en repareren zo nodig. Daarna komt de geredde kleding weer te hangen in de rekken van de Kledingbank in Dieren. Jenny en haar team proberen zo veel mogelijk kledingstukken te redden van de afvalberg. “Als kleding niet meer te repareren is, gebruiken wij het om andere dingen te maken, zoals ovenwanten en kussenslopen”, vertelt Jenny. “Sinds kort maken we zelfs stoffen tasjes van kapotte kledingstukken, die worden weer gebruikt voor de klanten van de Kledingbank. En textiel dat echt niet meer te gebruiken is, gaat naar een opkoper, die het op een andere manier weer hergebruikt. Allemaal met als doel om zo min mogelijk toe te voegen aan de afvalberg.”

Beter leven

In het klaslokaal in de oude school wordt elke ochtend gewerkt. De kandidaten die aan het project deelnemen hebben allemaal langer dan vijf jaar een uitkering en werden door hun werkcoach bij het project aangedragen. 1-op-1 worden ze vervolgens begeleid door Jenny. “Het is echt maatwerk. We kijken wat iemand nodig heeft om verder te komen, het is mooi om te zien dat er grote stappen gezet worden.”

De werkfit- projecten van de gemeente Rheden waar Doorslag 2 onderdeel van is, hebben in 2019 veertig personen aan betaald werk geholpen, geen van allen is tot nu toe teruggevallen in een uitkeringssituatie. Maar dit is niet altijd het einddoel van het project. “We willen mensen met een uitkering in beweging krijgen. Dat kan ook een opleiding of vrijwilligerswerk zijn, we kijken hier wat mensen maximaal in hun mars hebben”, vertelt Roland. “Kandidaten hebben minstens vijf jaar thuis gezeten en hebben in eerste instantie vaak weerstand om te beginnen, maar komen uiteindelijk vaak met plezier. Zo was er bijvoorbeeld en vrouw van 60 die al tien jaar met een uitkering thuis zat. Ze begon met een dag, na drie maanden werkte ze hier vijf dagen. Ze kreeg veel meer zelfvertrouwen en heeft nu een betaalde baan in de thuiszorg. ‘Het is de start van een nieuw beter leven’, vertelde ze.

Wennen

Dat het begin niet altijd makkelijk is, daar kan Jolanda uit Velp over mee praten. Zij leeft al jaren van een uitkering en stond niet bepaald te trappellen om aan het project te beginnen. “Ik moest wel even wennen, ik wilde graag als voorvrouw aan de slag omdat ik daar ervaring mee had, maar dat kon eerst niet.” Een maand nadat ze als kandidaat binnenstapte kon ze alsnog doen wat ze zo graag wilde: leiding geven als voorvrouw. “Ik vind het zo leuk om te doen, het is echt mijn ding”, vertelt ze. Ze is inmiddels een echt aanspreekpunt voor de dames. Haar eigen ervaringen gebruikt ze om nieuwe deelnemers te ondersteunen. “ In het begin zijn ze erg negatief, dan zeg ik: ‘Ervaar het een dagje en oordeel dan’, daarna willen ze niet meer weg.”