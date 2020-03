Maatregelen en adviezen voor nieuw coronavirus (COVID-19)

REGIO – Het nieuwe coranavirus COVID-19 heeft inmiddels ook zijn weg naar ons land en onze regio gevonden. Het kabinet heeft afgelopen week verschillende maatregelen genomen in de strijd tegen het virus.

Donderdag 12 maart kondigde premier Rutte de eerste serie maatregelen aan. Iedereen in Nederland moet thuisblijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Alleen als klachten verergeren dient de huisarts gebeld te worden. Ook liet de premier weten dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen moesten worden afgelast. Het bezoek aan kwetsbare personen moeten beperkt blijven. Werkenden werd opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken

Scholen

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Voor kinderen van ouders die in de vitale sector werken gaan kinderdagverblijven en scholen wel opvang verzorgen. Er is een lijst opgesteld met cruciale beroepen hieronder vallen onder anderen: zorgpersoneel, medewerkers in de voedselketen, leraren die nodig zijn op school, brandweer en politiemedewerkers. De complete lijst is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Horeca

Ook kwamen er maatregelen voor de horeca: eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops moesten zondag vanaf 18.00 uur de deuren sluiten. De maatregel duurt sowieso tot en met 6 april. Het thuisbezorgen van eten is vooralsnog nog wel toegestaan.

Afstand

Minister Bruno Bruins riep Nederlanders op een afstand van elkaar te houden. Bij het doen van boodschappen bijvoorbeeld wordt aangeraden om als het mogelijk is 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Huisarts bellen of niet?

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius wordt opgeroepen om thuis uit te zieken en de huisarts niet te bellen. Afstand houden tot andere mensen is belangrijk. Als de klachen erger worden, zoals koorts hoger dan 38 graden en ademhalingsklachten dient de huisarts of huisartsenpost wel gebeld te worden. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: Was de handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. Geen handen schudden en thuis blijven bij verkoudheidsklachten.

Hulpnummer Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een hulplijn opgezet voor kwetsbaren. Mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp nodig hebben omdat zij in quarantaine of thuisisolatie zitten, kunnen vanaf 9.00 uur bellen met 070-4455 888.

Deze informatie is bijgewerkt tot maandag 16 maart 12.00 uur. Het kan zijn dat de maatregelen en adviezen veranderd zijn na het naar de drukker gaan van onze krant. Wij adviseren dan ook goed de overheidskanalen in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.

Bron: RIVM, www.rijksoverheid.nl