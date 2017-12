Kangoeroe Klup bij Sios '61 in Velp

VELP – Korfbalvereniging Sios '61 houdt vrijdag 5 januari een Kangoeroe Klup-midddag voor kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisscholen. Enthousiaste trainers verzorgen aan de hand van leuke spellen, zoals tikkertje, schieten op een korf, rennen en springen, een sportmiddag.

De kinderen krijgen na afloop een leuke goodiebag. De Kangoeroe Klup duurt van 15.00 tot 16.30 uur en vindt plaats in de gymzaal van de Dumpel. Neem voor meer informatie contact op via tel. 06 - 15947193 of info@sios61.nl.