LAAG-SOEREN - Op zaterdag 6 januari houdt SCS uit Laag-Soeren haar bekende snerttoernooi. Weer of geen weer, er wordt gewoon gespeeld in de sportzaal van 't Sprengenhus in Laag-Soeren. 's Morgens vanaf 10.30 uur spelen jeugdteams hun toernooi en vanaf 12.30 uur de senioren.

Dit zaalvoetbaltoernooi geniet al jaren een grote bekendheid, ook in de regio. Voor de senioren is de zaal vrij tussen 12.30 en 6.00 uur. Opgeven kan via snerttoernooiscs@gmail.com.