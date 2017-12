STACC Rheden bestaat dertig jaar

RHEDEN - De Stichting Atari Computer Club STACC bestaat in januari dertig jaar. Dit wordt herdacht op zaterdag 6 januari. Dit is tevens de start van het nieuwe seizoen. De middagen van STACC vinden plaats op elke eerste zaterdag van de maand in het Dorpshuis in Rheden, van 14.00 tot 16.00 uur.



Tijdens deze middagen worden alle problemen behandeld die zich voor kunnen doen tussen het aan- en uitzetten van de computer. Alle voorkomende problemen worden opgelost. Ook nieuwe ontwikkelingen komen aan bod. Er is op dit moment plaats voor belangstellenden.