Cursus Werken met Mappen op de pc

BRUMMEN - SeniorWeb houdt in januari en februari een cursus Werken met Mappen en Bestanden in Windows 10. Naarmate men een computer of laptop langer gebruikt, wordt de verzameling (vakantie)foto's, tekst-, video- en muziekbestanden steeds groter.



In deze workshop leren deelnemers n stap voor stap bestanden op de computer onderverdelen in mappen en bibliotheken. De cursus is geschikt voor Windows 10, een eigen laptop kan meegenomen worden. De cursus vindt plaats op 10, 17 en 24 januari, steeds van 09.30 tot 11.30 uur. De cursus wordt gegeven in de bibliotheek van Brummen.