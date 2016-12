Volleybalsters niveau 5-1 Kampioen

DIEREN - De meiden van Niveau 5-1 van Volleybalvereniging Van Oort-Rebelle zijn kamoioen in de eerste klasse van de minicompetitie geworden. Yse, Nina, Marit, Silke, Julia en Merve hebben het hele jaar gestreden om de bovenste plaats in de competitie en hadden nog maar twee punten nodig om hun kampioenschap veilig te stellen. In de eerste wedstijd moest het maar direct gebeuren maar dat maakte het zeker niet minder spannend. Heel zenuwachtig begonnen ze de wedstrijd waarbij het lang gelijk opging. Na het eindsignaal van de eerste set hadden de dames net voldoende voorsprong en pakten ze de benodigde twee punten en waren ze al kampioen. Weer veel blije gezichten van speelsters en ouders, de ultieme beloning voor de coach en trainers!