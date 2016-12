Kerstcadeau voor Heren-1 TV Dieren

DIEREN - Dankzij eigenaar Maurice Mutsaers van Regioglas, beleefde het Heren-1 team van TV Dieren een mooie Kerst en speelt het komend seizoen in een geheel nieuw outfit. Het tennisteam bestaande uit Richard Tenhagen, Leon Teering, Marco Kuipers, Gert-Jean Derksen, Mark Hoogink en Erwin Verhaaf, komt komend seizoen uit in de 1e klasse. Afgelopen jaar is het team nipt - mede door blessures - gedegradeerd uit de hoofdklasse. Met het nieuwe outfit wil het team weer een gooi doen naar het kampioenschap. - Foto: Esther Derksen