Samen leren bridgen

DIEREN – In oktober is het project Denken en Doen van start gegaan in Dieren. De gemeente Rheden heeft dit project in samenwerking met de Nederlandse Bridgebond aangeboden aan de inwoners. Het leren van het bridgespel wordt hierbij ingezet als middel om mensen met elkaar te verbinden.

Denken en doen geeft de deelnemers van zestig jaar en ouder een netwerk en een structuur met wekelijkse bijeenkomsten en kansen om sociaal en fysiek meer actief te worden. Er zijn op woensdag drie cursusgroepen actief die onder begeleiding van twee ervaren bridgedocenten het bridgespel onder de knie proberen te krijgen. De lessen worden gegeven in Theotorne in Dieren.

Inmiddels zit het eerste blok van tien lessen erop en hebben de deelnemers geleerd hoe ze moeten afspelen en moeten tegenspelen. Twee belangrijke elementen in het bridgespel. Burgemeester Petra van Wingerden kwam een kijkje nemen bij de cursusgroep om het enthousiasme van de deelnemers te ervaren. Ze vond het een genoegen te zien hoe de mensen uitkijken naar de bijeenkomsten, waardoor dit project volledig aan zijn doelstelling voldoet.

Op woensdag 1 februari start het tweede blok van de cursus. Gedurende twaalf lessen wordt aandacht besteed aan het bieden. Daarnaast wordt dit bieden en het spelen natuurlijk in de praktijk gebracht. Er wordt in deze cursus gewerkt met de methode Startersbridge. Hierbij hoort een lesboek en ook kunnen de deelnemers thuis op de computer oefenen met een speciaal daarvoor bestemd programma.

Er is nog enige ruimte voor nieuwe deelnemers in de cursusgroepen, met name ’s ochtends. Inwoners van de gemeente Rheden die vroeger hebben gebridged en hun kennis weer op willen halen, zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. De kosten voor de serie van twaalf lessen bedragen 30 euro, inclusief het lesboek. Neem voor meer informatie contact op met één van de docenten: Claudia Eikmans, tel. 06-39845000, of Hein van Amerongen, tel. 026-3642417. Een e-mailtje kan ook: claudiaeikmans@hotmail.com.