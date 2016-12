Doesburgse horeca scoort goed op Facebook

DOESBURG - Horecabedrijven in Doesburg zijn prominent aanwezig op Facebook. Ook kleine winkels zijn goed zichtbaar op dit populaire social media-kanaal. Dat blijkt uit recent onderzoek door R & R media en advies uit die plaats.

Partyboerderij De IJsselhoeve is met bijna 6.000 fans met afstand de grootste actieve Doesburgse pagina op Facebook. Op ruime afstand gevolgd door DoesburgDirect.nl (2.606) en Richard’s Bakery catering service (2.392). De cijfers komenuit een recent onderzoek van R & R media en advies naar de grootste Doesburgse pagina’s op Facebook. Uit de gegevens blijkt dat de horeca, modewinkels en retailers het goed doen op het medium dat steeds meer ouderen aanspreekt. De gemiddelde leeftijd van Facebook-gebruikers is de laatste gestaag gestegen naar 43 jaar.

Het Arsenaal met ruim 2.100 fans als tweede horecabedrijf op de lijst, gevolgd door De Waag (ruim 1.300 fans). ZIN Doesburg voert met 1.715 likes de ‘moderanglijst’ aan, gevolgd door Jack in the Box (1.569) en Fashoe (1.209). In de categorie Retail staat LekkerszenZo (1.083) op één, net voor Ter Steeg Lederwaren (976) en Kadoes (832).

Grote toeristische trekpleisters als het Lalique Museum, het mosterdmuseum en het lokale VVV-kantoor blijven achter in vergelijking bij de horeca, retailers, modewinkels en media. Ook politieke pagina’s scoren laag en vallen zelfs buiten de ranglijst. De leeftijd van een bedrijf is volgens R & R niet van invloed op de omvang van een Facebookpagina, zo concludeert het onderzoek. Nieuwkomer Grand Café Duo behoort tot de 25 grootste pagina’s, terwijl de pagina pas enkele maanden actief is.

Verder blijkt dat grotere organisaties per definitie niet groter zijn op Facebook. Richard’s Bakery catering service en modewinkel ZIN Doesburg scoren bijvoorbeeld beter dan Zwembad Doesburg en Camping Het Zwarte Schaar.

Bij het onderzoek is niet gekeken naar intensiteit of kwaliteit van de pagina. De pagina’s moeten hun hoofdactiviteit in Doesburg hebben. Niet-actuele en onofficiële pagina’s zijn niet meegenomen. Eveneens buiten het onderzoek gehouden zijn persoonlijke pagina’s die als bedrijfspagina worden ingezet, en besloten groepen.

R & R media en advies is een jong communicatiebedrijf uit Doesburg. Het bedrijf maakt en verkoopt content in opdracht van derden en wordt gerund door de journalisten Rik Leonards en Doesburger Richard Kok.