Brummen mag komende jaren 560 woningen bouwe

REGIO - Het Gelderse deel van de regio Stedendriehoek kan er de komende zeven jaar 7.640 woningen bij bouwen. Dat hebben de gemeenten in de regio met elkaar afgesproken, en het college van Gedeputeerde Staten heeft die afspraken vastgesteld. Dat betekent dat de gemeente Brummen 560 woningen mag (laten) bouwen.

In de Stedendriehoek is dat aantal woningen als volgt verdeeld over de Gelders gemeenten: Apeldoorn 3.500, Brummen 560, Epe 820, Lochem 860, Voorst 800 en Zutphen 1.100 woningen. Deventer, ook lid van de Stedendriehoek, doet mee met de woningbouwafspraken in West-Overijssel.

"Deze afspraken laten zien dat alle gemeenten heel wat mogelijkheden hebben om nieuwe woningen te bouwen, aldus "Gelders gedeputeerde Josan Meijers, die hoopt dat de gemeenten in de Stedendriehoek het nu vooral over de soort woningen waar behoefte aan is zullen hebben. "De juiste woning op de juiste plek op het juiste moment, daar gaat het om."

Als basis voor de afspraken hebben de gemeenten een bevolkingsprognose uit 2015 gebruikt. Die helpt hen te bepalen aan welke typen woningen en in welke aantallen er tot 2014 behoefte is. De afspraken worden elke vijf jaar herzien en eventueel bijgesteld.

In de Regionale Woonagenda van de Stedendriehoek is de woonkwaliteit een belangrijk punt. Daar wordt op twee manieren aan gewerkt: de gemeenten en marktpartijen in de regio delen meer dan voorheen hun eigen gegevens over de woningmarkt, en de gemeenten schalen met hun plannen eerder op naar regioniveau. Zo ontstaat een scherper beeld van welke woonmilieus te veel of juist te weinig worden aangeboden, en waar het juist goed gaat.