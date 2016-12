Opruimactie vuurwerkafval in Doesburg

DOESBURG - Inwoners van de gemeente Doesburg worden uitgenodigd deel te nemen aan de opruimactie van vuurwerkafval, op maandag 2 januari 2017. Iedere volle vuilniszak vuurwerkafval levert 0,50 cent op.

Door deel te nemen aan deze actie, dragen inwoners actief bij aan een schone buurt én worden zij direct beloond voor hun inzet. Bovendien komt het de veiligheid ten goede wanneer alle vuurwerkafval, ook van niet-ontploft vuurwerk, snel uit de straten verdwijnt. Het is de eerste keer dat de gemeente Doesburg en Circulus-Berkel deze actie samen organiseren. Iedere klant die vuurwerk koopt in Doesburg, krijgt een flyer mee over de opruimactie.

De volle vuilniszakken met vuurwerkafval kunnen worden ingeleverd op maandag 2 januari tussen 13.00 en 16.00 uur bij de Stadswerf aan de Koppelweg in Doesburg. Op deze dag kan geen ander afval gebracht worden. Iedere volle zak vuurwerkafval levert € 0,50 op.

Elk jaar weer gebeuren er ongelukken met vuurwerk. Jongeren zijn de grootste risicogroep. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen. Dat gebeurt vaak tijdens het afsteken, maar ook daarna kunnen ongelukken gebeuren.

Belangrijkste tip is om ‘weigeraars’ - vuurwerk dat niet is afgegaan - nooit opnieuw aan te steken: de lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een nieuwe poging direct explodeert. Vuurwerk kan het beste onschadelijk worden gemaakt door het in water te dompelen of er een emmer water overheen te gooien.