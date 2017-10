Prijs voor Het Raadhuis

VELP - Sinds maart vorig jaar is in de pastorie in de Emmastraat in Velp Ons Raadhuis gevestigd, een plek voor mensen die vitaal in het leven willen staan. Het initiatief is bijzonder en ontving de landelijke Human Included-prijs.

Hedy D'Ancona, onder andere voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, reikte de prijs uit aan Ons Raadhuis uit Velp tijdens het Festival of Older People in Utrecht. D'Ancona merkte in haar toespraak op dat de gemeente Rheden zuinig moet zijn op zo'n geweldig initiatief, waarna ze de award uitreikte aan initiatiefnemer van Ons Raadhuis, Ester Bertholet, bijgestaan door een aantal bezoekers van Ons Raadhuis. Deze nieuwe prijs beloont vernieuwende welzijnsconcepten die de participatiesamenleving inhoud geven. OnsRaadhuis brengt 55-plussers van alle achtergronden samen, die vitaal in het leven willen staan. Het combineert een netwerk van zorgprofessionals met de warme betrokkenheid van een huiskamer, waar mensen zelf de regie hebben. De activiteiten bestaan onder andere uit gym- en conditieverbetering, Tai Chi, yoga, dansen, koorzang, een muziekgroep, schilderen en boetseren, schaken, bloemschikken en deelnemen aan een lezing of gespreksgroep. Dat alles onder het motto: blijf actief, blijf vitaal en houdt ook als senior zelf de regie over leven en welzijn in eigen hand. Ons Raadhuis in Velp is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open, van 9.30 tot 16.30 uur. In de loop van de tijd zal de woensdag daar waarschijnlijk nog bijkomen.