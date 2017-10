Eerbetoon voor Aad Steylen

LAAG-SOEREN - Zaterdag kreeg groep 1 & 2 van AVGelre een wel heel bijzondere hardlooptraining. Bij het monumentje 'De Acropulus', achter camping de Jutberg in Laag-Soeren, hadden ze een ontmoeting met marathonloper en trainer Aad Steylen. Die had daar de pilaar van het monumentje jaren geleden, samen met een paar hardlopers van zijn loopgroep, rechtop gezet. Trainers van AVGelre hadden speciaal voor Aad deze oude pilaar versierd met de Olympische ringen en het jaartal 1968. Dat was het jaar waarin Aad als eerste Nederlander de marathon onder de 2.20 uur liep tijdens de Olympische spelen in Mexico. Dat was deze dag exact 49 jaar geleden! Aad was toen 33 jaar oud en liep de marathon in 2.19 uur, een enorme prestatie. Het werd zaterdag dan ook een bijzondere ontmoeting met veel mooie hardloopverhalen. Wil je Aad Steylen - op de foto in het midden, met zijn oranje colbert van de Olymische outfit uit 1968 aan - nog eens in actie zien, kom dan in het voorjaar kijken bij de Apeldoornse Midwinter marathon, als hij als mede organisator op 82 jarige leeftijd de 8 km weer gaat lopen.