Marck en Paula zwemmen voor ALS

RHEDEN/AMSTERDAM - Marck Karmiggelt en Paula Brands, Wmo-consulenten van de gemeente Rheden, doen zondag 9 september mee met de Amsterdam City Swim. Ze zwemmen dan 2000 meter in de grachten van Amsterdam om geld op te halen voor ALS, een progressieve en dodelijke spierziekte.



De twee Wmo-consulenten komen in hun werk geregeld in aanraking met ALS-patiënten. Samen met deze patiënten, hun familie en betrokken hulpverleners gaan ze het gesprek aan over welke voorzieningen er nodig zijn. Denk aan een eenvoudige rolstoel regelen, het plaatsen van een unit of het aanpassen van een woning. "Vaak gaat het ziekteproces zo snel dat we een volgende oplossing al klaar moeten hebben voor de volgende fase van de patiënt. Dit zijn zeer intensieve trajecten waar wij veel maatwerk leveren om een nodige voorziening of aanpassing te realiseren", vertellen de consulenten. Marck wilde graag iets doen voor ALS-patiënten en stelde voor om geld in te zamelen door een sportprestatie. In overleg kwamen hij en Paula uit bij de Amsterdam City Swim. Om 14.25 uur starten ze. Donaties zijn welkom.

www.amsterdamcityswim.nl/deelnemers/marck-karmiggelt

www.amsterdamcityswim.nl/deelnemers/paula-brands