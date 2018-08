Aanmelden voor de cursus Krachtig Oud Worden in Rheden

RHEDEN - Indigo en Radar Uitvoering Oost houden in november de cursus Krachtig Oud Worden in Rheden. De aanmelding is gestart. Wanneer je ouder wordt (of al bent) krijg je te maken met veranderingen. Je werk stopt of is al een tijd gestopt, dagelijkse activiteiten veranderen of lukken niet meer, lichamelijk wordt je minder fit, sommige dingen kosten meer tijd of gaan moeizamer, familie woont ver weg of hebben een volle agenda, vrienden en bekenden verhuizen of overlijden en je bent vaker alleen.

In de cursus leren de deelnemers om te gaan met al deze veranderingen en de bijkomende vragen. De cursus is al eerder gehouden en enthousiast ontvangen. Een reactie van een oud-deelnemer: "Ik ben blij dat ik deelgenomen heb en heb er veel aangehad, met name dat positief blijven belangrijk is. Dat wist ik wel, maar dat werd opnieuw bevestigd. Ook ontdekte ik dingen die beter kunnen. Ik ben bijvoorbeeld graag op mezelf, maar tijdens het praten in de groep merkte ik dat het ook leuk is om samen met anderen dingen te doen. Ik mag altijd zelf een keuze maken. Wat past het beste bij mij? Voor mij is dat bijvoorbeeld tekenen en schilderen in een groep. Daar ben ik al mee bezig geweest en ga ik opnieuw weer oppakken. Door het praten ontdekte ik ook dat ik anderen hielp met mijn ervaringen, gedachten en meningen. Dat was bijzonder om te merken. Tot slot was het fijn om te horen dat er voor ouderen allerlei mogelijkheden zijn in de gemeente Rheden."

Deze cursus is bedoeld voor alle ouderen vanaf zestig jaar in de gemeente Rheden, die willen ontdekken wat je kunt doen om jezelf prettig, mentaal fit en veerkrachtig te blijven voelen. En hierover met anderen in gesprek willen. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur. In de bijeenkomsten wordt kort informatie gegeven en gaan deelnemers aan de hand van opdrachten met elkaar in gesprek. Voorafgaand aan de cursus worden deelnemers gebeld voor een korte kennismaking. De begeleiding is in handen van Maria Meekes, Indigo Preventie en Ottelien Groenenberg, krachtcoach Radar Uitvoering Oost. De eerste bijeenkomst is op 1 november en vindt daarna iedere week plaats tot en met 29 november, steeds van 14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis in Rheden. Er zijn geen kosten aan verbonden.



Tel. 06 - 21224071, ogroenenberg@radaruitvoering.nl