Nieuwe sponsoren Angerlo Vooruit

ANGERLO - Voetbalvereniging Angerlo Vooruit heeft voor het komend seizoen veertien nieuwe sponsoren. Dit maakte de sponsorcommissie onlangs bekend tijdens De Aftrap, de feestelijke opening van het seizoen 2018 - 2019. Het is uniek in de historie van de vereniging dat zoveel nieuwe sponsoren binnen een seizoen zijn binnengehaald.

De nieuwe sponsoren zijn Stadsbierhuis De Waag, DPC services, Kroon Meubelmakerij, Scheepvaartbedrijf Witjes, Linco Food services, Architectenbureau Hurenkamp, Harmsen voegwerken, Roes Zevenaar, Grondwerken Derksen, Loonbedrijf Kriesels, Gotink Installatiebedrijf, Vrumona, Fysio Kort, Administratiekantoor Paul Zwiers,

De aanwezige sponsoren uit deze lijst zijn tijdens De Aftrap in het, weer volop aanwezige, zonnetje gezet en bedankt voor hun steun aan Angerlo Vooruit.

In totaal telt Angerlo Vooruit nu tachtig trouwe sponsoren die de vereniging van de nodige financiële steun voorzien. Uiteraard is de vereniging daar zeer blij mee, zeker gezien de extra financiën die nodig zijn om de nieuwbouw van de kleedkamers en verbouw van de kantine mogelijk te maken. Deze nieuwbouw verloopt spoedig en de club hoopt voor het einde van het jaar de nieuwe kleedkamers in gebruik te kunnen nemen.

Angerlo Vooruit telt zo'n vijfhonderd leden, vooral afkomstig uit Doesburg en Angerlo, waarvan velen als vrijwilliger een steentje bijdragen. Zo blijkt bij de nieuwbouw, maar ook bij De Aftrap de grote sociale betrokkenheid van leden èn relaties.