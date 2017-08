Bouw 2e fase Hof van Soeren

LAAG-SOEREN - Na het broedseizoen van de steenuilen, maar nog net voor de bouwvakvakantie, verscheen een kraan van Van Eijbergen in ’t Hof van Soeren voor de graafwerkzaamheden voor de volgende fase van bouwplan ’t Hof van Soeren in Laag-Soeren. Zo werden al snel de contouren van de 2e fase van het bouwplan zichtbaar. De grove infrastructuur was goeddeels vorig jaar al aangelegd. Direct na de bouwvak werd een begin gemaakt met de voorbereiding van de fundatie voor de 17 woningen. Alle betrokkenen zetten in een voorspoedig verloop van de bouw. Voor aanvang van het nieuwe broedseizoen van de steenuilen in het gebied kunnen de woningen bouwfase dan worden opgeleverd.