Robert de Haan zet door

EERBEEK – Opgeven? Robert de Haan weet niet wat dat is. De elfjarige karter uit Eerbeek voelde zich tijdens de zesde ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax Max in Eindhoven niet lekker, maar stapte toch in en pakte ‘gewoon’ de dagzege in de Minimax-klasse.

Ideaal was het niet, de manier waarop Robert zijn races moest rijden. Hij had het hele weekeinde flink last van zijn keel gehad, kon moeilijk ademen en moest heel veel hoesten. Maar niet rijden? Dat kwam niet in hem op. “Al ben ik zo ziek als wat, ik rijd toch”, zei hij gedecideerd. Die mentaliteit betaalde zich uit, want na afloop van de races op circuit De Landsard was hij een dagzege in het kampioenschap rijker dankzij zijn derde, tweede en eerste plek in de respectievelijke races.

“Ik ben tevreden. Zeker omdat ik vooral tijdens de eerste en tweede race veel last had van mijn keel. Ik moest heel veel hoesten. Dat leidde me af en toe af. Daardoor miste ik in het begin een paar bochten. Daarna heb ik de hoest ingehouden en deed ik dat maar op het rechte stuk.” Het tekende de mentaliteit van de snelle Gelderlander. Zijn no-nonsense-aanpak zorgde ervoor dat hij in de trainingen al snel was, ondanks zijn keel. “We zaten er meteen goed bij”, blikte hij terug. “Eindhoven is een baan die we meestal wel ligt.”

Tijdens race één was dat evenwel niet het geval. De baan was aan het begin van de dag nog niet in de beste staat, met heel weinig grip. Maar Robert had zich als tweede gekwalificeerd en mocht zodoende van die uitstekende plek starten tijdens de eerste race. Die positie had hij ook nog na de eerste bocht en zodoende bevond hij zich kort achter raceleider Dani van Dijk en eindigde hij uiteindelijk als derde.

In race-twee viel de als derde gestarte Eerbekenaar terug naar de zesde plaats, omdat hij door een andere rijder in een bocht rechtdoor werd geduwd. “Ik heb me daarna terug naar voren gevochten en kwam nog op de tweede plek terecht. Jammer genoeg was Kris Haanen (raceleider, red.) op dat moment al te ver weg om hem nog in te kunnen halen.”

Hoe dan ook, Robert had in zijn resultaten de stijgende lijn te pakken. Als tweede gestart in de derde en laatste race van het weekeinde was hij dan ook vast van plan die lijn door te zetten en dus de laatste manche te winnen. “Ik had een best goede start, ik kon snel naar de binnenkant van de baan sturen. Eén of twee ronden reed ik achter nummer één Kris Haanen en toen haalde ik hem in. Daarna sloeg ik een gaatje omdat Kris en de nummer drie met elkaar in gevecht raakten. Gelukkig kon ik me aan kop rijdend goed rustig houden. Ik reed zelfs nog de snelste rondetijd. Daar ben ik wel trots op.”

En zo had hij dan toch zijn zo gewenste mancheoverwinning te pakken. Want dat hij in Eindhoven snel moest kunnen zijn, wist hij van tevoren al. Eind juli had hij de derde ronde van het altijd zeer sterk bezette Europees kampioenschap in Wackersdorf gewonnen en daarvoor ook al de tweede ronde in Salbris. Net zoals in het NK gaat hij ook in het EK aan de leiding in het kampioenschap. “Normaal gesproken word ik Europees kampioen”, wist De Haan. “Er kan eigenlijk niks meer misgaan. Dat is wel kicken. Je krijgt daar volgens mij best wel dikke bekers. Ik heb dan ook heel veel zin in de laatste ronde in Castelletto, komende maand!”