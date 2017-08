Historische wandeling door Hof te Dieren

DIEREN - Het Hof te Dieren is het thema van de Historische wandeling van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, op zondag 3 september om 13.00 uur. Tijdens de wandeling krijgen deelnemers te horen over de geschiedenis en maken ze een wandeling binnen de muren van het landgoed.

Het vertrek is aan de Doesburgsedijk 13 bij 'Newhouse photography'. Parkeren kan bij school Het Rhedens. Hier wordt voor ongeveer een half uur een PowerPoint presentatie gegeven over het Hof te Dieren, waarna een wandeling volgt van ongeveer een uur over het historisch landgoedpark, met medewerking van schrijver en journalist Romke van de Kaa. Hij weet over de bijzondere flora op het landgoed alles te vertellen en is tevens bewoner van de zeventiende-eeuwse herberg-boerderij Het Bombergse Huis. De lezing en de historische wandeling worden verzorgd door Jeroen van Gessel en Albert Lentink. Deelname is gratis voor leden van de OHK, niet leden betalen € 2,-.

