Reuzencourgettes groeien volop

BRUMMEN - Reuzencourgettes, tomaten, winterpenen, pompoenen, aardappels, bieten en prei; het is een greep uit de vele groenten die te plukken zijn in het Brummense voedselbos, gelegen midden in de nieuwbouwwijk Elzenbos. Louke van Wensveen, één van de vele vrijwilligers: "Het is echt bizar hoe goed deze groenten het doen en dat zonder water!"

Het is al zo lang droog en toch groeien die groenten hier als kool. Dat komt door de zogenaamde Hügel: een techniek van de organisatie Permacultuur, die staat voor lokaal, vers en gezond voedsel, waar de vrijwilligers mee werken. Het komt er op neer dat de groenten hun water uit de boomstammen halen die onder de grond zijn aangelegd. Het werkt ontzettend composterend. Door de onderliggende boomstammen liggen de groenten op een klein heuveltje. Van Wensveen: "Het werkt echt fantastisch. Net als de bosgrond die we van Natuurmonumenten uit Voorstonden hebben gekregen. Hierdoor groeit het aangelegde bos aan de achterkant van het terrein ook geweldig."

Het idee voor een voedselbos in de Elzenbos ontstond in september vorig jaar en op 16 december zijn samen met wethouder Eef van Ooijen de eerste bomen geplant op drie hectare grond. Chantal van Genderen, een betrokken dorpsbewoonster, is erg enthousiast. "Dit is één van de weinige openbare voedselbossen. Ik vind het echt lef van de gemeente Brummen. Dit moest een natuurplek worden en wij, (dorps)bewoners en betrokkenen, krijgen gewoon de vrijheid om onze dromen te realiseren, natuurlijk wel binnen bepaalde kaders en veiligheidseisen." De gemeente stelt de ruimte en materialen beschikbaar. Bewoners en andere vrijwilligers zorgen voor de aanplant en het onderhoud. Louke: "Inmiddels hebben we al meer dan honderd soorten aangeplant: struiken, bomen en planten. Bijna alles is eetbaar en er zijn ook veel onbekende soorten te vinden, zoals de persimoen, de lambertsnoot, de Siberische erwt en de pawpaw.

Chris Frencken, betrokken vrijwilliger: "We zijn begonnen met twaalf personen. In twee sessies is samen met Permacultuur Centrum Nederland een plan gemaakt en inmiddels helpen zo’n vijftien vrijwilligers op zaterdagochtend met het beheer en onderhoud. Het fruit en de groenten dat we nu al kunnen plukken, leggen we bij elkaar op de picknickbank en dan mag iedereen het verse eten lekker opeten of mee naar huis nemen. Ik woon hier nog niet zo lang, maar ik heb inmiddels heel veel leuke mensen ontmoet die ik anders niet zo snel zou tegenkomen. Het voedselbos heeft daarmee zeker ook een sociale functie. Iedereen is welkom om te komen helpen. "

Er zijn nog plannen genoeg, maar niet alles kan tegelijk natuurlijk. Momenteel wordt er gewerkt aan een kruidenspiraal, een natuurspeelplek en een ontmoetingsplaats. Er staan twee natuurlijke tipitenten, er is een wilgentunnel aangelegd, er zijn bloemenzaadjes uitgestrooid, er is een pad aangelegd en in het midden staan schaapjes van een deeltijdboer. In de toekomst wordt er waarschijnlijk samengewerkt met scholen die er tuintjes kunnen houden en bij de natuurspeelplek wordt een blotevoetenpad aangelegd.

Het openbare voedselbos in Brummen is een soort pilot. Louke: "We zijn volop aan het experimenteren. Wat werkt goed? En wat niet? Onze bevindingen delen we ook met de Tafel Duurzame Voedselkwaliteit van de Cleantech Regio, die zich inzet voor lokaal voedselbeleid."

In het Brummense voedselbos zijn waterretentievijvers aangelegd. Die vijvers vangen het hemelwater op van de naastliggende nieuwbouw van Stichting Philadelphia Zorg. Door de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan al dat hemelwater dat in één keer valt vaak niet verwerken. Door het opvangen van het water in de retenties kan regenwateroverlast worden beperkt. Het water kan tegelijk worden gebruikt voor het voedselbos.

Van veel wateroverlast is momenteel echter totaal geen sprake. Chantal: "Het is echt de droogste en warmste zomer ooit. Wel zielig voor de bomen." Chris voegt toe: "We moeten wel eerlijk zijn, de bomen hebben het best zwaar nu. Het zijn natuurlijk ook jonge bomen. Daarom geven we ze nu ook water."

Het voedselbos is te volgen via Buurtkanaal (https://buurtkanaal.nl/voedselbos-nieuwe-erven) en Facebook (www.facebook.com/voedselbosnieuweervenl). Een e-mail sturen naar de vrijwilligers kan via voedselbosnieuweerven@gmail.com.

Foto: Lotte Bienias