Heide kleurt grijs en bruin

RHEDEN - De heide op de Posbank kleurt herfst of nog erger, net als de bosbessenstruiken en vele bomen. Totaal grauw gekleurd met hier en daar, je moet wel zoeken, een paars gekleurd takje. Normaal gesproken begint de heide nu paars te kleuren, met het hoogtepunt halverwege augustus. Het ligt in de verwachting dat het dit jaar flink tegen gaat vallen. Natuurmonumenten waarschuwt iedereen die een excursie heeft geboekt dat ze dit jaar geen spektakel hoeven te verwachten. Ook de bijenkasten mogen niet geplaatst worden omdat er te weinig nectar is. Hoe en hoe snel de heide zal herstellen, daar zijn de meningen over verdeeld.

Foto: Martin de Jongh