Woongenot in Brummen beoordeeld met een acht

BRUMMEN – Het is prettig wonen in de gemeente Brummen, zo blijkt uit het laatste onderzoek van Brummen Spreekt: het inwonerspanel van de gemeente met vragen over wonen, leefomgeving en de gemeente. In totaal 593 van de 981 panelleden deden aan het onderzoek mee. Een responspercentage van 60,4 procent.

De ondervraagden geven voor het woongenot in hun buurt een gemiddelde beoordeling van 7,9. Velen voelen zich thuis in de buurt (88procent) en vrijwel eenzelfde percentage (87procent) ziet de gemeente bij de vraag of men zich altijd of meestal veilig voelt in de woonomgeving. Ruim een derde (38 procent) geeft aan soms met onveilige verkeerssituaties te maken te hebben, terwijl 25 procent dat vaak heeft. Een kwart van de respondenten geeft aan dat perken, plantsoenen en parken niet goed zijn onderhouden. Een grote meerderheid (88 procent) geeft aan dat de buurt voldoende groen is, maar volgens 21 procent is er niet voldoende parkeergelegenheid. Ook zijn inwoners tevreden over de voorzieningen op het gebied van zorg en gezondheid (83 procent).

Als het gaat om de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt, is de gemiddelde beoordeling een 6,1. Waar het gaat om de dienstverlening van de gemeente is de score een 6,8. Ditzelfde cijfer geven de panelleden voor de digitale faciliteiten van de gemeente, zoals de website, het digitale loket en de fixi-app. Driekwart van de panelleden kan gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke informatie komen. Communicatie en voorlichting vanuit de gemeente wordt met een rapportcijfer 6,6 beoordeeld. Als het gaat om welzijn en zorg, laat het panel zien dat inwoners tevreden zijn met hun leven: 7,8. Hun gezondheid beoordelen ze iets lager, namelijk met een 7,5. Veertien procent van de ondervraagden laat weten zich soms of vaak eenzaam te voelen. De inspanningen van de gemeente om inwoners volledig deel te laten nemen aan de maatschappij, wordt beoordeeld met een 6,8.

Voor de gemeente zijn de antwoorden waardevol. Niet alleen omdat de uitkomst wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren, maar ook omdat de gemeente deze vragen met enige regelmaat wil herhalen. Dit om zo te zien of situaties worden verbeterd of dat er juist sprake is van een achteruitgang. Daarnaast kunnen de resultaten van dit onderzoek ook eenvoudig vergeleken worden met die van andere gemeenten in Nederland.



