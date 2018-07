Thema Kruiden op Middachten

DE STEEG - De meer dan negentig verschillende kruiden in de kruidentuin op Middachten in De Steeg krijgen zondag 5 augustus alle aandacht. Deze kruidentuin wordt door enthousiaste vrijwilligers onderhouden. Deze zondag, van 10.30 tot 16.30 uur, vertellen ze bezoekers graag meer over de verschillende kruiden en hun toepassing. Maar er kan ook geproefd worden van de cake, diverse soorten thee en brood waarin de kruiden verwerkt zijn. Uiteraard kunnen belangstellenden de kruiden ook ruiken en voelen. Daarnaast is een imker aanwezig. Hij vertelt over bijenkasten op Middachten, honing en aanverwante artikelen. Om 13.30 uur start bij de kassa van de tuin de reguliere tuinrondleiding. Tijdens deze rondleiding wordt verteld over de historische aanleg en de architectuur van de tuin. Om 13.30 en 15.00 uur is het mogelijk deel te nemen aan een rondleiding door het kasteel. De tuinen zijn nog tot 30 september open van 10.30 tot 16.30 uur. Het kasteel is op de zondagen in juli en augustus open om 13.30 en 15.00 uur. De entree voor de tuin bedraagt 6 euro. Wie ook een bezoek aan het kasteel wil brengen, betaalt in totaal 11 euro. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang. Er is geen toeslag voor de rondleiding.

www.middachten.nl