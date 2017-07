De klokken van Chagall, na zestig jaren

DOESBURG - Van 9 augustus tot en met 10 september is de expositie van grafisch werk van de beroemde schilder Marc Chagall te zien in de Martinikerk in Doesburg rond het thema tijd en eeuwigheid. In 1956 maakte Chagall (1887-1985) een lithotekening op verzoek van de Hilversumse grafisch ontwerper Pieter Brattinga. De beeldhouwer Joop Beljon schreef in 1956 een essay over de zwevende staartklokken in het werk van Marc Chagall. Hij schreef dat voor de jaarlijkse gratis uitgave van het kwadraatblad van de Hilversumse drukkerij de Jong & Co.

Nu zestig jaar later is de tijd rijp voor een terugblik. Het Chagall Research Centre Wuyt in Amsterdam heeft een nieuwe uitgave doen verschijnen van het kwadraatblad uit 1956. Daarin staat de tekst van Beljon en een nieuwe kritische tekst van drs. Pieter Zuidema van galerie Wuyt en natuurlijk de afbeelding van de litho Les pendules. De lithosteen met daarop de tekening van Chagall is te bewonderen op de expositie. Daarnaast zijn er vijftien andere werken te bewonderen. De expositie is dagelijks te bekijken tussen 14.00 en 17.00 uur.