NK Schapendrijven dit jaar in Loenen

LOENEN – Op 2 en 3 september wordt in de Loenermark het Nederlands kampioenschap Schapendrijven gehouden. Dit vindt plaats op de Schaapsweide bij de Schaapskooi in de Loenermark.

Na onlangs voor het eerst een WK Schapendrijven in Nederland te hebben gehad, is nu Loenen aan de beurt om dit spectaculaire evenement te organiseren. In 2000 werd in Loenen ook het NK gehouden. Er worden zo’n tachtig deelnemers verwacht. Zaterdag zijn de deelnemers in de promotieklasse aan het werk te zien en op zondag is het de beurt aan de hoogste klasse.

De Stichting Vrienden van de Loenense Bossen - die wekelijks op zonnige zondagen aanwezig zijn met ‘Koek en zopie’ op de bosweide - zal de catering verzorgen voor de deelnemers.