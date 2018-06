Loenens schaap-scheerdersfeest toch bij Den Eikenboom

LOENEN - Op zaterdag 2 juni wordt weer het jaarlijks Schaapscheerdersfeest van de stichting Het Heideschaap in Loenen gehouden. Enige tijd was door sluiting van hotel Den Eikenboom onzekerheid of het feest wel op de aloude plek kan worden gehouden.

De nieuwe eigenaar Fred Janssen heeft echter toegezegd dat de organisatie zich geen zorgen hoeft te maken, want hij wil graag oude tradities voortzetten. Daarom kunnen oud en jong weer koers zetten naar de weide bij Den Eikenboom om te genieten van het gezellige feest.

De schapen worden onder begeleiding van de boerenkapel De Plaggestèkers van OLTO om 08.30 uur opgehaald vanaf het wildrooster van de Loenermark aan de Droefakkers en dan naar het feestterrein begeleid. Op het terrein nemen ze weer plaats op hun aloude plek onder de vlierstruik. Lekker in de schaduw. Van tijd tot tijd klinken de vrolijke klanken van de kapel over de weide.

Op die dag zullen de heideschapen van de Loenermark op ambachtelijke wijze, en dat is met de schaar, door twaalf scheerders en scheersters van diverse leeftijden van hun wollen jasje worden ontdaan.

Op het terrein staan vele kramen waar hobbyisten hun waren verkopen zoals gerecyclede kaarsen, kralen, keramiek schalen en kopjes. Er worden ook weer pannenkoeken en oliebollen gebakken voor het goede doel. Verder zijn er diverse oude ambachten te zien waaronder haren, manden vlechten, stoelenmatten, kantklossen, bezembinden en papier scheppen.

De bezoekers kunnen de vachten van de schapen ter plaatse kopen. Verder kunnen de kinderen zich laten schminken. Aan het eind van de dag om 16.00 uur zal ter plaatse de trekking van de loterij plaatsvinden.

De entree tot het Loenense schaapscheerdersfeest is gratis en het feest duurt van 09.00 uur tot 16.00 uur.