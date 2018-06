Excelsior viert 125-jarig bestaan met groots concert

ELLECOM - Muziekvereniging Excelsior in Ellecom en De Steeg jubileert. De vereniging werd opgericht in mei 1893 en is daarmee deze maand 125 jaar geworden. Dat gaan de muzikanten groots vieren. Al maanden zijn leden en vrijwilligers bezig om het weekend van donderdag 31 mei tot en met zondag 3 juni tot een groots jubileumweekend te maken. Alles vindt plaats op het dorpsplein in Ellecom, waar een grote concerttent wordt opgebouwd.

“In de zomer zijn we al begonnen met de voorbereidingen”, licht Berdien Samberg toe. Als betrokken lid en dochter van de voorzitter wierp zij zich samen met dirigent Roger Ritzen op als grote kartrekker van de jubileumactiviteiten. Voor haar zal het ongetwijfeld een emotionele week worden, nadat ze vorig jaar haar vriend verloor. Samberg: “Het thema You’ll Never Walk Alone is heel toepasselijk. Letterlijk, omdat Ellecom en De Steeg altijd samen lopen bij onze vereniging. Maar ook omdat we een hele hechte club zijn. We zijn er echt voor elkaar op moeilijke momenten, zoals ik dat vorig jaar meemaakte. Kiezen voor het thema You’ll Never Walk Alone betekende voor ons ook dat we het nummer gaan spelen. Dat wordt emotioneel. Vorig jaar klonk het op de begrafenis.”

Het hoogtepunt tijdens de jubileumactiviteiten is het concert op 31 mei, tijdens de opening van het Zomerfeest in Ellecom. Op deze donderdagavond verzorgt de vereniging vanaf 20.00 uur een uniek jubileumconcert, waarbij naast de jubilerende fanfare ook de band KatZMav en het koor Lief & Leed optreden in wisselende samenwerking. Dit levert verrassende combinaties op van unieke fanfarestukken, gecombineerd met nummers die een populaire inslag hebben. Muziek zal iedereen verbinden die avond, ook weer onder het motto You’ll Never Walk Alone. Het wordt bovendien een bijzondere avond voor dirigent Roger Ritzen, die na bijna vijf jaar het stokje overdraagt.

Tijdens de jubileumactiviteiten laten alle afdelingen van Excelsior van zich horen. De vereniging heeft veertig leden, die samen het fanfarecorps vormen en garant staan voor een flink stuk invulling op het concert van 31 mei. Ook de jeugd presenteert zich, onder leiding van docent en dirigent Femke Tijenk. Daarnaast vormt een aantal leden uit het fanfareorkest, samen met andere blazers, een dweilorkest, genaamd Freestyle & Herrie. Dit orkest viert dit jaar eveneens een klein jubileum, het bestaat namelijk 25 jaar. Ten slotte is er ook een drumband, die vaak samenwerkt met de Voormalige Schutterij uit Doesburg.

Het is voor Samberg een mooie uitdaging om het hele programma te coördineren. “Normaal gesproken ben ik nooit echt zenuwachtig. Maar nu ik het zelf organiseer, is er misschien toch wel een klein beetje spanning. We verwachten op donderdagavond toch een paar honderd mensen in de feesttent.” De donderdagavond is overigens pas het begin van de jubileumactiviteiten. Op zaterdag volgt de optocht van het Zomerfeest en de vereniging gaat op zondagmiddag vrolijk verder, wanneer de receptie op het programma staat. Leden, oud-leden, familieleden, dorpsgenoten, buurtverenigingen, autoriteiten en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt is die middag van 13.00 tot 16.00 uur hartelijk welkom in de feesttent op het Dorpsplein.

www.muziekvereniging-excelsior.nl