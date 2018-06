Schoolgebouw opgeleverd

EERBEEK - Met de symbolische overhandiging van de sleutel aan wethouder Eef van Ooijen werd donderdag het nieuwe schoolgebouw aan de Lorentzstraat in Eerbeek opgeleverd. Van Ooijen ontving de sleutel van directeur Joseph Kuling van Koopmans Bouwgroep, maar gaf deze direct door aan de toekomstige gebruikers van het pand: directeuren Diederik Schakelaar van de C. van Leeuwenschool en Arjan van der Leest van De Enk.

Het heeft even geduurd voordat er een nieuw gebouw kon komen voor De Enk en de Van Leeuwenschool. Dit had alles te maken met de onzekerheid die de geur- en geluidsproblematiek in het centrum van het dorp met zich meebracht. Toen hier in 2017 duidelijkheid over kwam, is dan ook zo snel mogelijk begonnen met de bouw. In september ging de schop in de grond en nu staat er op het terrein waar vroeger De Springveer stond een prachtig, modern gebouw, met genoeg ruimte om twee scholen te huisvesten. Met de nieuwste technieken is een duurzaam gebouw gerealiseerd, met veel aandacht voor een gezond klimaat, waarin het goed leren en werken is.

De bouw is gevolgd door vier leerlingen van beide scholen, die als bouwambassadeurs vlogs maakten over het proces en zo hun schoolgenootjes op de hoogte hielden. Zij kregen donderdag een heus vlogdiploma van Joseph Kuling van Koopmans.

De komende tijd gaan beide scholen aan de slag met verdere inrichting van hun nieuwe onderkomen. Na de zomervakantie wordt het gebouw in gebruik genomen. Op 17 oktober volgt nog een officiële opening.

Op de foto staan van links naar rechts Diederik Schakelaar van de C. van Leeuwenschool, Arjan van der Leest van De Enk, Joseph Kuling van Koopmans Bouwgroep en wethouder Eef van Ooijen.