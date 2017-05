Gazelle brommers en motoren gezocht

DIEREN - Naast het Gazelle-fietsevent op zaterdag 10 juni in het kader van 125 jaar Gazelle, wil de fabriek ook stil staan bij de brommer- en motorenproductie van Gazelle. Vele oude en nieuwe Gazelle fietsen zullen naar het event komen. Het plaatje is natuurlijk pas compleet als ter plaatse ook Gazellebrommers en -motoren zijn. Gazelle roept dan ook eigenaren van Gazellebrommers en -motoren op zich aan te melden voor het event.

Afhankelijk van de aanmeldingen wordt bekeken waar de gemotoriseerde Gazelles een opstellingsplek krijgen op het terrein en wellicht een rit gaan maken in en rondom Dieren. Op zaterdag 10 juni vanaf 11.00 uur in de ochtend tot einde event om 16.00 uur is iedereen van harte welkom. Om een inschatting te krijgen van deelname wordt alleen met opgave gewerkt. Vermeld ook even met welk vervoermiddel u langs komt. Dit kan bij de heer J. Withaar via e-mail. fam.withaar@xs4all.nl. of tel. 026 - 3620075.

Zaterdag 10 juni proberen fietsers de langste stoet met klassieke fietsen ooit te vormen. De Online inschrijving voor het Guinness World Record-poging is geopend. Tijdens de dag op 10 juni verzamelen de recordhouders om 15.00 uur. Om 15.30 uur tellen toezichthouders het aantal deelnemers en om 16.00 uur start de tocht. Een uur later is bekend of de poging is geslaagd. Het huidige record staat volgens de database van Guinness World Records op 150 fietsen. Waar en wanneer deze prestatie is neergezet, is niet duidelijk.