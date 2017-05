Netwerkbijeenkomst pleegouders

ELLECOM - Op donderdag 29 juni wordt in de gemeente Rheden de eerste netwerkbijeenkomst voor pleegouders, gezinshuisouders en steungezinnen georganiseerd. Op deze startbijeenkomst wordt kennis met elkaar gemaakt en kunnen ervaringen over het zorgen voor een kind van ander worden uitgewisseld. Doel is het vormen van een netwerk rondom Gezinswonen binnen de gemeente Rheden waarin men elkaar kan ondersteunen.

Het opvangen van andermans kinderen als de eigen ouders dat even niet kunnen, is een prachtige vorm om een kind een warme plek bieden. Maar het kan veel van jou en je directe omgeving vragen.

Om in contact te komen met andere pleegouders en gezinshuisouders wordt de eerste netwerkochtend rondom Gezinswonen georganiseerd. Iedereen die op welke manier dan ook zorgt voor het kind van een ander is welkom. Het initiatief wordt een warm hart toegedragen door de Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP), het Gezinspiratieplein (Lindenhout, Intermezzo en de Rudolphstichting) en de gemeente Rheden. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur en vindt plaats in het Dushihuis aan de Kastanjelaan 1 in Ellecom. Opgeven kan bij Inge Butterman via e-mail. ibutterman@intermezzo.nl of via tel. 06 - 48080197.