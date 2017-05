Autobrand aangestoken

VELP – In de nacht van dinsdag op woensdag is een geparkeerde auto aan de Waterstraat in Velp volledig verwoest door een brand. Hulpdiensten gaan uit van brandstichting.

Rond 1.20 uur werd de brandweer gealarmeerd. De auto stond op een parkeerplek langs de weg. Het vuur is begonnen bij de voorkant, maar sloeg al snel om zich heen. Volgens de eigenaar van de auto stond zijn voertuig al in drie minuten in lichter laaie. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De auto is door de brand verwoest. Een bergingsbedrijf heeft het wrak afgesleept. - foto: Roland Heitink