Bosbrand op de Elsberg

LAAG-SOEREN – De brandweer heeft dinsdagavond met meerdere brandweerwagens een felle bosbrand in Nationaal Park Veluwezoom bij Laag-Soeren geblust. Volgens brandweervoorlichter René Bierman gaat het om stuk heide en bos met ongeveer een grote van ongeveer 100 vierkante meter. Dat perceel wat totaal is afgebrand. De brandweer is uren lang bezig geweest met bluswerkzaamheden. Dit werd vermoeilijkt doordat het pikkedonker was in het bosgebied. Het vuur werd gemeld door passanten die nog laat in het gebied waren. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand. - Foto: Roland Heitink