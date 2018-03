Rheko A1 zaalkampioen

RHEDEN - Rheko A1 heeft het zaalseizoen goed afgesloten door kampioen te worden. Van de twaaf wedstrijden is er slechts één verloren van de nummer twee in het klassement: SEV uit Zelhem, dat vier punten minder behaalde.

Een doelsaldo van + 90, dat is verdiend door 191 keer zelf te scoren, is heel netjes. Het aantal tegendoelpunten, 101, was veruit het laagste in deze poule. Deze prestatie is extra verdiend omdat de vaste coaches Anouk en Thomas niet altijd aanwezig konden zijn vanwege hun eigen wedstrijd.

Na de kampioenenparade in de zaal werden de kampioenen met hun trainers en coaches in het zonnetje gezet.