Laurens Hoevenaren publiceert dichtbundel bij Geiten Pers

BRUMMEN - Op vrijdag 6 april om 16.30 uur presenteert De Geiten Pers haar nieuwste uitgave bij Boekhandel Bosman/Primera XL in Brummen. Dit keer is het een gedichtenbundel van Laurens Hoevenaren, getiteld Het Land dat Ieder Draagt. Het boek omvat alle gedichten die Hoevenaren de afgelopen twee jaar schreef als eerste dorpsdichter van de gemeente Brummen. Na de presentatie is er gelegenheid om Het Land dat Ieder Draagt te kopen en te laten signeren door Laurens Hoevenaren. De toegang tot de presentatie is gratis. Vooraf aanmelden is gewenst en kan via degeitenpers@live.nl.

Burgemeester Alex van Hedel en Luuk Tuiten, de wethouder die het idee van een dorpsdichter voor de gemeente Brummen heeft gelanceerd, zijn beiden aanwezig bij de presentatie. Zij grijpen de gelegenheid aan om de eerste dichter te bedanken voor zijn werk en inzet.

Hoevenaren publiceerde in 2015 een eerdere gedichtenbundel, getiteld Hoe Ver Is Veilig Hiervandaan en won diverse prijzen met zijn gedichten en proza. Onlangs nog werd hij tot winnaar uitgeroepen van de Hofwijck Poëziewedstrijd.

De Geiten Pers is een Brummense uitgeverij van publicaties die altijd een onderwerp uit de gemeente Brummen hebben. De reeks boekjes van De Geiten Pers bevat nu 37 publicaties, deels nog verkrijgbaar via www.geitenpers.nl, bij de bibliotheken in Brummen, Eerbeek en Twello en bij een groot aantal boekwinkels door het hele land.