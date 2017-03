Na dertig jaar afscheid van Weduwenbeurs

DOESBURG – Walter van Til heeft na precies dertig jaren directeurschap afscheid genomen van de Weduwenbeurs. Tijdens de ledenvergadering werd Pieter Vree, na goedkeuring van de gemeente, benoemd tot zijn opvolger.

De Onderlinge Waarborgmaatschappij de Weduwenbeurs u.a. is de oudste levensverzekeringmaatschappij van Nederland. De Beurs werd in 1759 opgericht in Doesburg. In de loop van meer dan 250 jaren heeft de Beurs 72 directeuren gekend, waarvan een aantal een heel lange loopbaan heeft gehad.

Walter van Til is één van hen. Met dertig jaar op zijn conto zijn er slechts zes directeuren die dit werk langer hebben gedaan. Van Til is in 1987 tot directeur benoemd, maar was al lid sinds 1983. Ook heeft hij een jaar als Gecommitteerde van de Beurs gefunctioneerd.

Bij zijn afscheid werd Walter van Til toegesproken door mededirecteur Arie Niks. Hij memoreerde onder andere het dieptepunt in de carrière van Walter: het jaar 1991 waarin er nog maar 32 leden waren en er 24 weduwen voor uitbetaling in aanmerking kwamen.”Gelukkig kwamen er dat jaar weer vier leden bij, mede door de inzet van Walter van Til. Hij is met hart en ziel aan de beurs verbonden", aldus Arie Niks.

Eén van de hoogtepunten uit de afgelopen dertig jaar was het 250-jarig jubileum van de Beurs in 2009. Walter maakte deel uit van de feestcommissie en het was daardoor intensief betrokken bij de tot stand komen van het Jubileumboek, dat nog steeds te koop is bij de VVV. Ingrid van der Vlis, schrijfster van de geschiedschrijving van de Beurs, noemt in het boek de Weduwenbeurs een onderdeel van het Cultureel Erfgoed. Voor de bijdrage van Walter daaraan is de Beurs hem zeer erkentelijk, maar nog veel meer voor zijn inzet. "Bij de ontwikkeling van het boek was Walter als archivaris en zijn niet aflatende kennis van Doesburg van enorm belang”, vertelde Niks. Ook de boomplanting van een Koningslinde bij huize Hessengracht was een goed moment.

In zijn eigen slotwoord wees Walter van Til er op dat deze echte Doesburgse organisatie, zeker met het oog op de toekomst, nog enkele tientallen gegadigden kan inschrijven. Zij dienen getrouwd te zijn, één jaar in Doesburg te wonen en niet ouder te zijn dan 55 jaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij Pim Kempers, Postbus 41, 6980 AA Doesburg of bij Arie Niks, tel 0313 – 474945.