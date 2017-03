Geslaagde dinnershow voor Ghana

DIEREN – Tweehonderd gasten genoten onlangs van een spectaculaire dinnershow in de Ontmoetingskerk in Dieren. De feestelijke avond was georganiseerd door Expeditie Ghana, een groep jongeren die in april naar Ghana vertrekken om daar vrijwilligerswerk te doen. Hier is natuurlijk budget voor nodig en deze dinnershow was de laatste in een reeks sponsoractiviteiten.

De Ontmoetingskerk was omgetoverd tot restaurant. De gasten genoten van een vijfgangendiner en werden tussen de gangen door was er een gevarieerde show met muziek, zang, toneel en dans. Veel horeca en detailhandel uit Dieren en omstreken werkte mee om deze avond tot een succes te maken.

De jongeren gaan op 20 april naar Ghana. Ze gaan daar werken op een school voor straatkinderen. Een speeltuin wordt gebouwd, er wordt op de school geholpen en er worden klussen gedaan. De Dinnershow heeft veel geld opgebracht dat in Ghana op een goede manier besteed gaat worden.

www.expeditieghana.nl